Sturmwarnung und Schnee: So wird das Wetter in Bayern in dieser Woche

Die neue Woche hat in Bayern stürmisch begonnen. In den nächsten Tagen wird es kühler und es kann wieder schneien – die Schneefallgrenze sinkt auf 400 Meter.

Wie bereits die vergangenen Wochen wird auch diese Woche in Bayern wechselhaft. Von Sonne über Wolken und Regen bis zu Schnee ist alles dabei. Zudem wird es zu Beginn der Woche stürmisch. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Montag eine amtliche Warnung veröffentlicht.

Die neue Woche in Bayern startete zweigeteilt. Nördlich der Donau ist es am Montag stark bewölkt und es kann immer wieder regnen, im Süden bleibt es meist trocken und zwischendurch scheint sogar die Sonne. Dabei steigt die Temperatur auf bis zu 14 Grad. Der DWD warnt bis Mitternacht vor einem teils starken bis stürmischen Wind. Am stärksten sind die Gebiete in den Alpen betroffen. Oberhalb von 1500 Metern treten Sturmböen mit bis zu 80 km/h auf. Auch in anderen Regionen im Freistaat erwartet der DWD bis zum Nachmittag Windböen zwischen 50 und 60 km/h.

Aktuelles Wetter in Augsburg

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags 11°C, nachmittags 13°C und abends 7°C. Es wird heute voraussichtlich 3 Sonnenstunden geben.

Wetter in Bayern: Schneefallgrenze sinkt auf 400 Meter

Am Dienstag ist es in ganz Bayern bewölkt und meist regnerisch. Im Laufe des Tages erwartet der DWD vor allem im Süden Schauer. Die Schneefallgrenze sinkt am Abend an den Alpen auf 1000 Meter, im Norden sogar auf 600 Meter. Dabei wird es maximal zehn Grad warm.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

In der Nacht auf Mittwoch ziehen sich die Schauer an den Alpenrand zurück. Die Schneefallgrenze sinkt auf bis zu 400 Meter. Bei Tiefsttemperaturen um -4 Grad kann es auf den Straßen glatt werden. Tagsüber klingt der Schneefall in Alpennähe ab. Es bleibt dort aber stark bewölkt. Im Rest Bayerns bleibt es meist trocken und gelegentlich scheint sogar die Sonne. Dabei wird es bis zu 5 Grad warm.

Am Donnerstag ist es im Norden zunehmend bedeckt mit teilweise etwas Nieselregen. Am Morgen besteht noch Glättegefahr, südlich der Donau ist es neblig. Sonst scheint länger die Sonne. Die Höchstwerte liegen dabei zwischen 1 und 7 Grad.

Am Freitag kann es immer wieder regnen. In den Bergen rechnet der DWD wieder mit Sturmböen. Dabei wird es mit bis zu 12 Grad etwas milder als an den Tagen davor.