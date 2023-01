Wetterdienst warnt vor Sturm in Bayern

Am Mittwoch wird es stürmisch in Bayern. Insbesondere das Alpenvorland und Franken sind betroffen. Doch auch in der Region kann es windig werden.

Vom Winter fehlt in Bayern aktuell jede Spur. Das Jahr 2023 ist mit frühlingshaften Temperaturen gestartet. Auch am Mittwoch werden bis zu zwölf Grad erwartet. Ungemütlich kann es aber trotzdem in weiten Teilen des Freistaats werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Mittwoch vor Wind und Sturmböen mit bis zu 95 km/h. Welche Regionen von der Warnung betroffen sind, lesen Sie hier.

Sturmwarnung für Bayern am Mittwoch: Diese Regionen sind betroffen

Die amtliche Warnung vor Sturmböen betrifft insbesondere das Alpenvorland und das westliche Franken. Dort sind Sturmböen mit bis zu 75 km/h möglich – in Kammlagen sogar 100 km/h. Auf den höchsten Gipfeln der Alpen und des Bayerwaldes rechnet der DWD mit orkanartigen Böen mit bis zu 110 km/h. Es könnten einzelne Äste herabstürzen. Der DWD rät, besonders auf herabfallende Gegenstände zu achten. Im Alpenvorland gilt die Warnung bis Donnerstagabend um 18 Uhr, in Franken bis Donnerstagmorgen um 10 Uhr.

Nicht ganz so stürmisch, aber trotzdem windig, wird es in der gesamten Nordhälfte Bayerns. Laut dem DWD treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h aus südwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen sind auch Sturmböen mit etwa 65 km/h möglich. In den meisten Regionen wird es in der Nacht auf Donnerstag am windigsten. Die Warnung gilt bis Donnerstagmorgen um 8 Uhr. Davon betroffen sind auch der nördliche Teil des Landkreises Augsburg, Dillingen an der Donau, der nördliche Teil des Landkreises Günzburgs und Neu-Ulms.

Wetter in Bayern: Kräftiger Regen im Oberallgäu

Zudem warnt der DWD in der Nacht auf Donnerstag im westlichen Oberallgäu vor teils kräftigem Regen. Lokal können etwa 30 Liter pro Quadratmeter in etwa 24 Stunden fallen.

Aktuelles Wetter in Augsburg

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags 7°C, nachmittags 10°C und abends 9°C. Es wird heute voraussichtlich 0 Sonnenstunden geben.