Wetterdienst warnt vor Sturm und Windböen in Bayern

Am Mittwoch und an den darauffolgenden Tagen werden in Bayern stürmische Böen erwartet. Der Höhepunkt könnte aber noch bevorstehen.

Stürmische Böen werden am Mittwoch und an den darauffolgenden Tagen über Bayern und weite Teile Deutschlands ziehen. Grund dafür sind Tiefs, die sich über dem Atlantik bilden. Im Freistaat erwartet der Deutsche Wetterdienst insbesondere in den Kammlagen der Mittelgebirge und in den Hochlagen der Alpen stürmische Böen um 70 Stundenkilometer. In Franken vereinzelt treten demnach Windböen mit etwa 55 Stundenkilometer auf.

Sturmwarnung: Deutscher Wetterdienst erwartet Böen mit bis zu 110 Stundenkilometern

Im Laufe des Mittwochs nimmt der Wind zu, sodass verbreitet Windböen mit dieser Geschwindigkeit auftreten. In der Westhälfte Bayerns erreichen die stürmischen Böen Geschwindigkeiten von 70 Stundenkilometern. Im Bergland treten sogar Böen mit 85 bis 100 Stundenkilometern auf, an Alpengipfeln ab dem Nachmittag mit bis zu 110 Stundenkilometern. Der Deutsche Wetterdienst erwartet, dass der Sturm in Bayern am Donnerstag seinen Höhepunkt erreicht.

Sturm in Bayern erreicht seinen Höhepunkt am Donnerstag

Eine ähnliche Prognose gilt für ganz Deutschland. Außer im Nordosten erwartet der Wetterdienst am Mittwoch in ganz Deutschland stürmische Böen um 65, an der Nordsee sogar 75 Stundenkilometer, örtlich noch mehr. In einigen Mittelgebirgen und im Allgäu tritt markanter Dauerregen mit akkumulierte Regensummen zwischen 15 und 30 Litern pro Quadratmeter – örtlich sogar mehr – auf. In der Nacht zum Donnerstag und am Donnerstag treten beschleunigt der Wind.

Video: wetter.com

Es kommt in Deutschland zu Sturmböen oder schwere Sturmböen mit 75 bis 100 Stundenkilometern. Im Norden und der Mitte Deutschlands erreichen Böen bis zu 115 Stundenkilometer, auf Bergen sogar 140. Ähnlich soll es am Freitag weitergehen. Am Samstag erwartet der Wetterdienst nur noch im Norden und Nordosten Deutschlands Böen. (AZ)