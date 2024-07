Betrunkener will aus Fenster pinkeln und stürzt in die Tiefe

Ein Mann ist aus dem zweiten Stock eines Hauses in Niederbayern gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Offenbar habe der 47-Jährige heute Morgen aus einem Fenster in Neustadt a.d. Donau (Landkreis Kelheim) pinkeln wollen, sagte ein Polizeisprecher. Dabei habe er das Gleichgewicht verloren und sei rund siebeneinhalb Meter in die Tiefe gestürzt.

Ein Nachbar hörte den Aufschlag und rief den Rettungsdienst. Die Sanitäter brachten den 47 Jahre alten Mann in ein Krankenhaus. Den Beamten sagte er, betrunken gewesen zu sein. Die Ermittler schließen derzeit eine mögliche Fremdeinwirkung aus.