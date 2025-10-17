Student stürzt beim Verlassen eines Universitätsgebäudes in die Tiefe

Er wollte nur nach Hause, doch er landete im Krankenhaus. Ein 22-jähriger Student in der bayerischen Landeshauptstadt München versuchte, ein Universitätsgebäude über das Fenster zu verlassen. Dabei stürzte er in die Tiefe. Zuvor war er in dem Gebäude eingeschlossen worden.

Der junge Mann sei am Donnerstag während eines Online-Meetings in einem Universitätsgebäude in der Maxvorstadt eingeschlafen, heißt es in der Pressemitteilung der Münchner Polizei. Bis er wieder aufwachte, waren die Türen des Gebäudes bereits abgesperrt worden.

Student stützte in der Maxvorstadt sechs Meter in die Tiefe

Deswegen versuchte der 22-Jährige, das Gebäude zu verlassen, indem er aus einem Fenster kletterte. Dabei stürzte er aus dem zweiten Stock aus etwa sechs Metern Höhe in die Tiefe. Laut dem Polizeibericht brach sich der Student bei dem Sturz beide Beine, konnte aber noch selbst den Notruf alarmieren. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei geht von einem Unfall aus. (mit dpa)