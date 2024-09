85-jähriger Radfahrer stirbt bei Sturz

Ein 85 Jahre alter Fahrradfahrer ist auf einer Ortsverbindungsstraße im Landkreis Coburg vom Rad gestürzt und gestorben. Er sei am Nachmittag in Begleitung eines Freundes von Neuses an den Eichen aus kommend in Richtung Welsberg unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. In einer Kurve kam er demnach aus ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb regungslos im Straßengraben liegen.

Der Rettungsdienst sei umgehend zur Unfallstelle gefahren, hieß es weiter. Trotz Reanimationsmaßnahmen sei der 85-jährige Coburger noch am Unfallort gestorben. Die Ursache des Sturzes ist noch unklar. Nach bisherigen Erkenntnissen schließt die Polizei ein Fremdverschulden aus.