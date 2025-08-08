Icon Menü
Suche in Donauwörth: 18-Jähriger vermisst: Polizei vermutet Wasserunfall

Suche in Donauwörth

18-Jähriger vermisst: Polizei vermutet Wasserunfall

Wasserrettung und Polizeihubschrauber waren in Donauwörth im Einsatz. Bisher erfolglos. Ob die Suche weitergeht, ist unklar.
Von dpa
    Noch ist unklar, ob sie Suche heute fortgesetzt wird. (Symbolbild)
    Noch ist unklar, ob sie Suche heute fortgesetzt wird. (Symbolbild) Foto: Matthias Balk/dpa

    In Donauwörth (Kreis Donau-Ries) wird ein 18-Jähriger vermisst. Eine Suche mit Hubschraubern und der Wasserrettung am Zusammenfluss von Wörnitz und Donau blieb am Donnerstagabend erfolglos, wie die Polizei mitteilte. Ob die Suche fortgesetzt wird, soll heute entschieden werden, so die Polizei weiter.

    Möglicherweise sei der junge Erwachsene bei einem Wasserunfall in die Flüsse gefallen. Auch der genaue Zeitpunkt des möglichen Geschehens steht nicht fest.

