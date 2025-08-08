18-Jähriger vermisst: Polizei vermutet Wasserunfall

In Donauwörth (Kreis Donau-Ries) wird ein 18-Jähriger vermisst. Eine Suche mit Hubschraubern und der Wasserrettung am Zusammenfluss von Wörnitz und Donau blieb am Donnerstagabend erfolglos, wie die Polizei mitteilte. Ob die Suche fortgesetzt wird, soll heute entschieden werden, so die Polizei weiter.

Möglicherweise sei der junge Erwachsene bei einem Wasserunfall in die Flüsse gefallen. Auch der genaue Zeitpunkt des möglichen Geschehens steht nicht fest.