München

vor 23 Min.

Bewerber und Konzepte: Wer zieht in Schuhbecks Restaurant am Platzl ein?

Alfons Schuhbeck kann nicht mehr in der Südtiroler Stuben kochen

Die Südtiroler Stuben ist Geschichte. Doch wer zieht nun in die Räumlichkeiten am Platzl in München ein? Es gibt zwei aussichtsreiche Bewerber.

Von Lukas von Hoyer