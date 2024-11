Nach der OP ein Eis? Neues Angebot in den Wertachkliniken

Herr Dr. Dummler, wer an Wassereis denkt, bringt es vermutlich nicht mit dem medizinischen Bereich in Verbindung. Wieso bieten Sie es Patienten im Aufwachraum nach der Operation an?

Dr. Roland Dummler: Das Eis hat einen positiven Effekt auf das Wohlbefinden der Patienten. Es gibt eine Untersuchung, die zeigt, dass das Wassereis sogar den Schmerzmittelbedarf nach einer Operation senken kann. Schwellungen im Mund und Rachenbereich nach einer künstlichen Beatmung werden durch das Eis gelindert. Das Wassereis hilft außerdem gegen das allgemeine Hunger- und Durstgefühl und die Übelkeit nach dem Eingriff.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen?

Dummler: Wir sind nicht die ersten, die das anbieten. Einige andere Krankenhäuser machen das auch und ich habe dort gesehen, wie gut das den Patienten tut. Deshalb setzen wir diese Idee ebenfalls um.

Wie haben die Patienten darauf reagiert?

Dummler: Sehr positiv. Etwa 70 Prozent unserer Patienten finden unser Eis- Angebot echt gut und nehmen es gerne an. Es gibt auch einige, die das Eis nicht mögen, doch die allermeisten freuen sich. Wir machen keine wissenschaftliche Untersuchung, aber die Erfahrungen zeigen, dass das Wassereis in vielen Fällen das Wohlbefinden nach der Operation steigert.

Welche Sorten sind im Angebot und welche sind besonders beliebt?

Dummler: Wir haben vier Fruchteissorten: Himbeere, Erdbeere, Zitrone und Waldmeister. Dazu kommt noch Eis mit Cola-Geschmack. Welche Sorte davon am beliebtesten ist, kann ich nicht sicher sagen, denn das Pflegepersonal übergibt den Patienten das Eis. Ich meine aber Zitrone. Es geht auf jeden Fall weg.

Wird das Eis an einem geheimen Ort gelagert, um es vor Dieben zu schützen?

Dummler: Das Eis wird in einem gesonderten Gefrierschrank im Aufwachraum gelagert, der ist nicht öffentlich zugänglich. Daher zählen wir nicht nach, aber ich würde auch meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass sich jemand nicht schonmal dort bedient hat. Es ist aber genug für alle da. Ohnehin haben wir keinen großen finanziellen Aufwand. Weder das Eis noch der Kühlschrank sind besonders teuer. Und das Ganze zahlt sich durch den überaus positiven Effekt für unsere Patienten aus.