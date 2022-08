Auch in bayerischen Badeseen gibt es Quallen

Dass sich in den Badeseen in Bayern allerlei verschiedene Tiere tummeln, dürfte allen klar sein. Dass darunter auch Quallen sind, ist vielen wahrscheinlich neu.

Wer dachte, Quallen gibt es nur im Meer, der hat sich getäuscht. Auch in Badeseen in Bayern tummeln sich die meist nicht besonders beliebten Tiere. Doch der Landesfischereiverband Bayern gibt Entwarnung: Die Süßwasserqualle ist nur ein harmloser Verwandter. Sie ist für den Menschen völlig ungefährlich.

Süßwasserquallen aus Asien in Bayern

Die Süßwasserqualle, die ursprünglich aus Asien stammt, hat sich durch die Einfuhr von Zuchtfischen und exotischer Wasserpflanzen auf der ganzen Welt verbreitet. Die Tiere werden nur maximal zwei Zentimeter groß. Die ausgewachsenen Quallen haben einen glockenförmigen Schirm an dessen Rand nesselbesetzte Fangarme sitzen. Mit diesen Tentakeln erbeuten sie Zooplankton, also winzige, im Wasser freischwebenden Organismen, wie Ruderfußkrebse, Wasserflöhe und Rädertierchen.

Süßwasserquallen bestehen zu 99,3 Prozent aus Wasser. Damit haben sie den höchsten bei Tieren festgestellten Wasseranteil. Es gibt weibliche und männliche Individuen. So können sich die Quallen sexuell fortpflanzen. In bayerischen Gewässern sind aber selten beide Geschlechter zur gleichen Zeit am gleichen Ort. Deshalb ist eine sexuelle Fortpflanzung sehr selten.

Süßwasserquallen sind besonders in sehr langsam fließenden und stehenden Gewässer, die sich im Sommer deutlich erwärmen, zu finden. Die Tiere tauchen meist im Spätsommer oder im Herbst in eher warmen Gewässern auf. Gegen Abend steigen sie häufig an die Wasseroberfläche. Da die Quallen Gewässer mit einer eher besseren Wasserqualität bevorzugen, ist es ein gutes Zeichen, wenn man sie entdeckt.

In diesen Badeseen in Bayern gibt es Süßwasserquallen

Auch in bayerischen Badeseen wurden schon Süßwasserquallen beobachtet – im Haselfurther Weiher bei Landshut, im Haager Weiher bei Freising oder im Weicheringer See bei Ingolstadt. Sie wurden in den vergangenen Jahren auch in den Baggerseen in Kellmünz und Filzingen im Landkreis Neu-Ulm entdeckt.

Eine Süßwasserqualle schwimmt im Kellmünzer Badesee. Video: Redaktion Illertisser Zeitung

Auch diese Tiere tummeln sich im Badesee

In Bayerns Badessen sind zahlreiche verschiedene Tiere zu finden. Neben Fischen, wie Waller, Karpfen und Hechten, schwimmen auch Ringelnattern und Aale in den Gewässern. Zudem könnte man beim Schwimmen auch auf Egel oder Flusskrebse treffen.