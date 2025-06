Ermittler können nach Tod von Surferin an Eisbachwelle keine Unfallursache ermitteln

Nach dem Tod einer 32 Jahre alten Surferin an der Eisbachwelle in München haben Polizei und Staatsanwaltschaft die Ermittlungen abgeschlossen. Wie Anne Leiding von der Staatsanwaltschaft München I in einem Pressestatement bekannt gab, kamen die umfangreichen Ermittlungen zu keinem Ergebnis. Damit bleibt unklar, weshalb die als erfahren geltende Surferin sterben musste.

Weitere Informationen folgen.