Sushi Restaurants in Ingolstadt: Die besten Adressen im Überblick

Sushi genießt weltweit große Beliebtheit, auch in Ingolstadt. Das bewusste Essen von unterschiedlichen kleinen Portionen bestehend aus wenigen, aber frischen Zutaten beschert Sushi-Fans ein gemütliches und sinnliches kulinarisches Erlebnis. Die große Variation erlaubt es Restaurantbesuchern, dieses Erlebnis an den eigenen individuellen Geschmack anzupassen. Wir haben die japanischen Restaurants für Sushi mit der besten Google Bewertung in Ingolstadt gesammelt. Ein Überblick.

Traditionelles Sushi-Erlebnis in Ingolstadt

Mit 4,7 Sternen hat das traditionelle japanische Restaurant Hiro in Buxheim (Landkreis Eichstätt) die beste Bewertung unter den Sushi-Anbietern rund um Ingolstadt. Die kulinarische Familiengeschichte lässt sich laut dem Betreiber über 75 Jahre nach Fukuoka zurückverfolgen und genau diese findet man auf dem Teller wieder. Sehr bedacht auf frische und saisonale Zutaten, kooperiert das Restaurant eigenen Angaben nach mit lokalen Zulieferern, um die hohe Essensqualität zu garantieren. Das Menü umfasst neben Sushi auch Miso-Suppen, Ramen und Reisgerichte. Wer Sushi möchte, bekommt es nur freitags und samstags auf Vorbestellung, was für die Qualität spricht. Menschen, die überzeugt wurden, können selbstgemachte Soßen im Shop kaufen.

In der Altstadt von Ingolstadt findet man das Restaurant Shinsu, das mit 4,4 Sternen bewertet wurde. Dieses Lokal begann als reiner Yakitori Laden, bevor die Nachfrage nach mehr japanischen Spezialitäten anstieg. Außer Huhn- oder Gemüsespießen mit Yakitorisoße gibt es hier eine Auswahl an Gänge-Menüs mit Sushi, Sashimi oder Grillspezialitäten. Die Auswahl ist sehr hoch und hier eignet sich der Besuch vor allem für eine Verkostung unterschiedlicher Facetten der japanischen Küche. Von Besuchern wird hier vor allem die Authentizität hervorgehoben.

Sushi mit einem Twist

Für ein experimentelleres Erlebnis eignet sich das Fusion-Restaurant Kokono im westlichen Stadtteil Friedrichshofen, das vom Publikum für seine „ausgefallenen Gerichte“ gelobt und mit einer entsprechenden Bewertung von 4,6 Sternen belohnt wird. Hier bekommt man zum Beispiel ein elaboriertes asiatisch-marokkanisches Fusionsgericht, oder eine Variation vegetarischer Tofugerichte. Es gibt klassische Sashimi- und Sushivariationen, aber man findet hier auch moderne Kreationen mit frittiertem Tempuramantel oder gegrillter Lachshaut.

Das Restaurant Toyako in der Altstadt von Ingolstadt glänzt durch ein innovatives All-you-can-eat-Konzept, das von Besuchern mit 4,5 Sternen bewertet wurde. In diesem Lokal mit zwangloser Atmosphäre kann man mittags für rund 22 Euro und abends für rund 35 Euro über einen Zeitraum von zweieinhalb Stunden so viel essen, wie man möchte. Dabei können maximal 5 Artikel pro Person auf einmal bestellt werden und eine neue Bestellrunde beginnt, sobald alles gegessen wurde. Die Portionen sind generell kleiner, was erlaubt, viel Verschiedenes von der Karte auszuprobieren. Das Sushiangebot ist sehr divers, mit interessanten Optionen wie eingelegten Thunfischspießen. Außerdem gibt es auch eine ausgeprägte Auswahl an Grillspezialitäten.

Das sind die besten Sushirestaurants in Ingolstadt

Hiro Restaurant: Fischergasse 2, Buxheim (4,7 Sterne auf Google)

Shinsu: Tränktorstraße 2, Altstadt (4,4 Sterne auf Google)

Kokono: Friedrichshofener Straße 1, Friedrichshofen (4,6 Sterne auf Google)

Toyako Sushi & Grill: Am Stein 9, Altstadt (4,5 Sterne auf Google)