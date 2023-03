Warnstreiks mit Schwerpunkt im Norden und Osten Bayerns

Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst gehen heute im Norden und Osten Bayerns weiter.

Verdi hat in den Gewerkschaftsbezirken Mittelfranken, Niederbayern, Würzburg/Aschaffenburg, Oberfranken-West und -Ost zu Aktionen aufgerufen. Die voraussichtlich größte Kundgebung wird in Nürnberg um 11.00 Uhr auf dem Kornmarkt erwartet, wo die Gewerkschaft auf 8000 Teilnehmer hofft.

In der Regel sind - wie schon am Montag und Dienstag in anderen Landesteilen - Beschäftigte in allen Bereichen des öffentlichen Dienstes zum Warnstreik aufgerufen - von der Kita über Kliniken, Verwaltung und Arbeitsagenturen bis zur Müllabfuhr. Im Nahverkehr gibt es allerdings nur vereinzelte Aktionen. Auch dort gibt es zwar Tarifverhandlungen, sie sind in Bayern aber von denen im öffentlichen Dienst getrennt.

Darüber hinaus sind auch vereinzelte Aktionen in anderen bayerischen Regionen angekündigt. In Augsburg wollen beispielsweise Beschäftigte in Abfallwirtschaft, Baureferat und Stadtwerken nach Montag erneut die Arbeit niederlegen.

(dpa)