Bayerns Straßen am Warnstreiktag: "Die Ruhe vor dem Sturm"

Durch den bundesweiten Ausstand im Nah- und Fernverkehr werden erhebliche Auswirkungen auf den Straßenverkehr in Bayern erwartet.

"Noch ist es die Ruhe vor dem Sturm", sagte ein Sprecher der Polizei Unterfranken am Montagmorgen. "Aber es wird wohl bald losgehen." Für den Bereich Oberbayern Süd meldete ein Polizeisprecher: "Wir haben bislang keine Störungen." Ob es natürlich vielerorts dichten Verkehr gebe, könne er nicht sagen.

Seit Mitternacht stehen Bahnen und Busse still, Flugzeuge sind am Boden geblieben. Von dem 24-stündigen Arbeitskampf sind Millionen Berufspendler und Reisende sowie weite Teile des Güterverkehrs betroffen - nicht nur in Bayern, sondern bundesweit. In Folge der Arbeitsniederlegungen werden erhebliche Staus im Straßenverkehr erwartet.

(dpa)