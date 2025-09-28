Falschgeld und Kokain: Das war am Freitag und Samstag auf der Wiesn los

Dieses zweite Wiesn-Wochenende war wieder besonders ereignisreich: Am Freitag erlitt ein 63-jähriger Wiesn-Besucher bei einem Treppensturz einen Schädelbruch. Er musste sofort notoperiert werden. Zudem ereignete sich ein Todesfall: Am Freitagmorgen wurde ein toter Schauspieler hinter dem Riesenrad auf dem Gelände entdeckt. Am Samstag musste das Gelände wegen Überfüllung geschlossen werden, kurzzeitig durfte niemand mehr auf das Gelände. Das führte zu Panik bei einigen Besuchenden; die Aicher Ambulanz stellte vorsorglich mehr Liegen in der Notfallstation auf.

Erneuter Upskirting-Vorfall: 21-Jähriger unter Rock gefilmt

Besonders am Freitag hatten die Polizeibeamten alle Hände voll zu tun: Erneut kam es zu einem Upskirting-Vorfall in einem Festzelt. Bereits in den Tagen davor war es immer wieder vorgekommen, dass Frauen unter den Rock gefilmt wurde. Einen Fall von Belästigung hat eine Influencerin sogar live gestreamt. Nun kam es zu einer Festnahme, nachdem ein 29-jähriger Wiesnbesucher gegen 11.30 Uhr sein Telefon unter den Rock einer 21-Jährigen hielt, die auf einer Bierbank am Nachbartisch stand, und Fotos machte. Zeugen kontaktierten die Polizei, woraufhin der Mann festgenommen und zunächst auf die Wiesn-Wache gebracht wurde.

Will hier jemand seine Freundin filmen oder die Bilder im Internet hochladen? Das ist die Krux beim Teufelsrad. Foto: Leonie Asendorpf, dpa (Archivbild)

Dort angekommen, wurde er wegen einer Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen angezeigt. Sein Telefon wurde einbehalten. Er wurde nach Zahlung einer Sicherheitsleistung von 2000 Euro entlassen.

Gefährliche Körperverletzung: Opfer erleiden Prellungen und Augenreizungen

Am Samstag kam es gegen 22.45 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung: Zwei Personen im Alter von 25 und 29 Jahren befanden sich in einem Festzelt, als sie von einem bislang unbekannten männlichen Täter angerempelt wurden. Dieser schlug danach auf die beiden ein und besprühte sie mit Reizgas.

Beide Personen erlitten Prellungen und Reizungen der Augen. Der Täter konnte entkommen. Die Verletzten wurden vom Sanitätsdienst versorgt und zur Sanitätsstation gebracht. Nach einer ambulanten Behandlung erstatteten sie Anzeige. Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung wurden aufgenommen.

Falschgeld und Handel von Betäubungsmitteln

Zudem kam es ebenfalls am Freitagabend zu einer Geldfälschung: Ein 24-Jähriger aus München nutzte gegen 21.40 Uhr 20-Euro-Scheine, um seine Bestellung zu bezahlen. Die Bedienung vermutete nach Polizeiangaben, dass es sich um gefälschte Geldscheine handelte, und ließ die Scheine im Büro des Festzeltes prüfen. Der Verdacht bestätigte sich.

Polizisten konnten Handel mit Kokain beobachten und mehrere Personen festnehmen. Foto: Christian Charisius, dpa (Symbolbild)

Die Polizei nahm den Mann mit auf die Wiesn-Wache und stellte das Falschgeld sicher. Der 24-Jährige wurde wegen Geldfälschung angezeigt und anschließend wieder entlassen.

Zudem bemerkten Taschendiebfahnder am Freitag gegen 20.10 Uhr einen Wechseltrickbetrug: Zwei Frauen gingen zu Verkaufsständen und versuchten dort, Geldscheine wechseln zu lassen. Sie kauften zudem Waren mit einem geringen Eurowert, bezahlten aber mit einem größeren Schein und reklamierten das Wechselgeld. In einem Fall konnten sie sich unrechtmäßig einen höheren Betrag geben lassen, so die Polizei. Sie wurden daraufhin festgenommen, wegen Betrugs angezeigt und schließlich wieder von der Wache entlassen.

Drei zivile Polizeibeamte beobachteten zudem am Freitagabend gegen 21.45 Uhr, wie drei Männer in der Nähe eines Festzeltes Personen ansprachen. Teils sei dabei Geld angenommen worden und sie übergaben Betäubungsmittel. Alle drei Tatverdächtigen wurden festgenommen. Wie sich bei der Durchsuchung herausstellte, hatten sie mehrere verkaufsfertige Plomben mit Kokain bei sich. Diese wurden sichergestellt und die Männer wegen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge angezeigt und einem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München vorgeführt, der Haftbefehle gegen sie erließ. Das Kriminalfachdezernat 8 hat die Ermittlungen übernommen.

Taschendiebe vergreifen sich an abgelegten Jacken

Taschendiebfahndern fiel zudem am Freitagabend gegen 23 Uhr ein Mann auf, der zunächst nach Gegenständen für Diebstähle suchte und schließlich zwei abgelegte Jacken mitnahm und das Festzelt verließ. Er wurde vorläufig festgenommen und zur Wiesnwache gebracht, wo die Jacken und etwas Bargeld, das sich darin befand, sichergestellt wurden. Der Mann wurde wegen Diebstahls angezeigt und schließlich wieder entlassen. Weitere Ermittlungen laufen.

In den Festzelten ist es voll und unübersichtlich - ein leichtes Ziel für Taschendiebe. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Archivbild)

Ein 65-jähriger Mann wurde ebenfalls festgenommen, nachdem Taschendiebfahnder ihn am Samstag beim Diebstahl mehrerer abgelegter Jacken beobachteten. Er wurde wegen Diebstahls angezeigt und schließlich wieder entlassen, nachdem auch die gestohlenen Jacken sichergestellt waren. Es laufen weitere Ermittlungen gegen den Mann.