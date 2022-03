Taufkirchen

Polizisten geben bei Fahrzeugkontrolle Warnschüsse ab

Die Polizeihält in der Nähe von München ein verdächtiges Auto an. Zwei der Männer in dem Auto hantieren mit Waffen - die Polizei setzt Warnschüsse ab.

In Taufkirchen bei München hat eine Polizeistreife bei einer Festnahme am Donnerstag Warnschüsse abgegeben. Wie die Polizei berichtete, wollten die Beamten auf einer Bundesstraße ein verdächtiges Fahrzeug mit drei Männern kontrollieren. Die Polizisten hatten den Eindruck, dass es in dem fahrenden Auto unter den Insassen zu einer Auseinandersetzung kommt. Nach dem Anhalten haben die Polizisten laut eines Polizeisprechers bemerkt, dass die zwei Beifahrer mit einer Schusswaffe und einem Messer bewaffnet waren. Zudem sollen sie Widerstand gegen die Festnahme geleistet haben. Nach ersten Erkenntnissen gab daraufhin einer der Polizisten mehrere Warnschüsse in die Luft ab. Letztlich wurden die Beifahrer mit Unterstützung einer weiteren Streife festgenommen. Ein Mann kam ins Krankenhaus Vermutlich hatten zuvor die Beifahrer den Fahrer attackiert. Der Fahrer wurde jedenfalls verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Er soll allerdings nicht schwer verletzt sein. Der Hintergrund der Auseinandersetzung war zunächst unklar. Auch die genaue Identität der drei Männer und das Verhältnis der Fahrzeuginsassen zueinander stand noch nicht fest. Ob es sich um eine scharfe Schusswaffe der Fahrzeuginsassen handelte, muss ebenso noch geklärt werden. (dpa) Hören Sie sich dazu auch unsere Podcastfolge über das (un)gerechte Leben in deutschen Gefängnissen an: Lesen Sie dazu auch Interview Exklusiv UNICEF-Chef über Ukraine-Krieg: "Wo Bomben fallen, hört Kindheit auf"

