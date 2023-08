Taxi prallt gegen Baum und überschlägt sich: 18-jähriger Fahrgast stirbt

Ein Taxifahrer verlor bei Volkach in Unterfranken die Kontrolle über sein Auto. Es prallte gegen einen Baum und überschlug sich. Der 18-jährige Fahrgast überlebte den Unfall nicht.

Eine Taxifahrt endete am Montagnachmittag für einen 18-jährigen Fahrgast in Unterfranken tödlich. Wie die Polizei berichtet, verlor der 66-jährige Taxifahrer auf dem Weg von Würzburg in Richtung Volkach (Landkreis Kitzingen) kurz vor Astheim die Kontrolle über das Auto. Die Ursache ist bislang unklar. Das Taxi kam nach links von der Straße ab, stieß frontal gegen einen Baum, überschlug sich und kam anschließend auf der Straße zum Stehen.

Der 18-Jährige wurde in dem Auto eingeklemmt. Der alarmierte Rettungsdienst und Notarzt konnten nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen. Der Taxifahrer erlitt schwerste Verletzungen. Wie inFranken.de berichtet, retteten Zeugen den 66-Jährigen aus dem Auto und leisteten Erste Hilfe. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs zog die Polizei Kitzingen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg einen Unfallsachverständigen hinzu.

Lesen Sie dazu auch