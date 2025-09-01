Taxiflüge in Hof: Mitfluggelegenheit auf Abruf ab dem Hofer Flughafen

Einfach anrufen und kurze Zeit später abheben – diese Vorstellung bleibt auch weiterhin ein Traum der Zukunft. Ein Flugtaxi im eigentlichen Sinn ist das neue Angebot des Stuttgarter Unternehmens „Flyvbird“ zwar nicht. Dennoch hat es am 1. September den ersten Flugverkehr zwischen dem Flughafen Hof-Plauen und Mönchengladbach nach dem neuen Konzept gegeben.

Abflüge von Hof auf Anfrage: Das ist das neue Angebot

Geplant war die Ankunft der kleinen Maschine aus Mönchengladbach für den Morgen des 1. September. Der erste Abflug einer Maschine vom Flughafen Hof-Plauen ging anschließend direkt zurück in die Rhein-Ruhr-Region und war voll ausgebucht, wie es auf der Website des Flughafens hieß.

Der Anbieter „Flyvbird“ ist ein Start-up aus Stuttgart. Die neue Idee: Das Unternehmen bietet seinen Kunden eine Art Mitflugplattform an. Eingesetzt werden kleine Flugzeuge wie die Cessna Caravan C208 oder Tecnam P2012 Traveller heißt es auf der Website des Flughafens.

Die Maschinen bieten Platz für bis zu neun Passagiere. Wer mitfliegen will, muss sich mindestens eine Woche vorher online für eine Strecke anmelden. Ab drei gebuchten Sitzen findet der Flug auf jeden Fall statt. Die restlichen Tickets vermarkte „Flyvbird“ selbst. Werden doch nicht alle Plätze verkauft, steigt der Preis für Kunden nicht. Das Risiko trägt das Flugunternehmen.

Vom Hofer Flughafen starten ab September kleine Flugzeuge in sechs deutsche Städte. Foto: Julian Stratenschulte, dpa (Symbolbild)

Flugangebot: Diese Flughäfen werden angeflogen

Auf der Website des Flughafens Hof-Plauen werden sechs deutsche Städte als mögliche Ziele genannt. Diese Flughäfen werden von Hof aus angeflogen:

Flughafen Augsburg

Flughafen Friedrichshafen

Flughafen Frankfurt-Egelsbach

Flughafen Mönchengladbach

Flughafen Münster/ Osnabrück

Flughafen Berlin-Strausberg

Grundsätzlich sollen die Flüge ein „On-Demand“-Angebot sein. Kunden melden sich, wenn sie Interesse an einem Flug haben – so wie bei einem Taxi, nur eben mit mehr Vorlauf. Laut Website des Flughafens beginnen die Ticketpreise aktuell bei 109 Euro. Das Angebot richte sich an Geschäftskunden, wie „Flyvbird“-Chef Tomislav Lang gegenüber dem Bayerischen Rundfunk (BR) sagte.

Nach erstem Flug von Hof: Wie es nun weitergeht

Nach dem ersten erfolgreichen Flug äußerte sich Lang gegenüber dem BR weiter vorsichtig: „Wir müssen die Erwartungshaltung ein bisschen stoppen. Es ist jetzt nicht so, dass wir ab morgen hier schon täglich fliegen können.“ Bislang seien zwei weitere Flüge geplant, diesmal zwischen Hof und Berlin. Wie der BR weiter berichtete, arbeite das Stuttgarter Start-up nun mit Unternehmen der Region zusammen, um das Angebot und die Frequenz zu erweitern.

Dass diese Mitfluggelegenheiten einen wirtschaftlichen Unterschied für den Flughafen Hof-Plauen ausmachen werden, bezweifelt der Geschäftsführer des Flughafens, Ralf Kaußler. Gegenüber dem BR sprach er davon, dass der Flughafen aktuell rund eine halbe Million Euro Defizit im Jahr verzeichne. Das würde sich auch durch die „On-Demand“-Flüge nicht ändern.

Die Flüge des Stuttgarter Unternehmens bringen Kunden unter anderem auch nach Augsburg. Foto: Robert Michael, dpa (Symbolbild)

Hofer Flughafen: Weiter kein Touristen-Hotspot

Der Flughafen Hof-Plauen war früher ein Startpunkt für Urlauber. Dies änderte sich im Laufe der 2000er Jahre, 2012 wurden auch die subventionierten Linienflüge zwischen Hof und Frankfurt am Main eingestellt. Die EU vermutete darin eine staatliche Wettbewerbsverzerrung, wie der BR schrieb.

Seit dem finanziert sich der Flughafen vor allem durch regionale Firmen, die Charterflugzeuge von Hof aus abfliegen lassen, und private Flugzeugbesitzer, so der BR. Zudem nutze eine ungarische Firma Hof als Warteplatz für seine Frachter. Zeitweise war das Fluggelände auch eine Teststrecke von BMW.