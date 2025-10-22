Die Technische Universität München ist erneut beste Universität in der EU

Die Technische Universität München (TU München) gehört zu den besten Hochschulen weltweit. Im aktuellen „World University Ranking“ des britischen Magazins Times Higher Education landet die Universität wie schon in vergangenen Jahren unter den Top 30. Damit ist sie, wie die TUM auch in einer Pressemitteilung verkündet, laut diesem Ranking nicht nur die beste Hochschule Deutschlands, sondern auch in der Europäischen Union. Allerdings ist die TUM nicht die beste Universität Europas.

Das Ranking berücksichtigt laut der Pressemitteilung der TUM verschiedene Faktoren:

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler werden weltweit nach der Reputation der Universitäten in Forschung und Lehre befragt.

Daten wie die Zahl der Publikationen je Forschende, die Zitationen pro Publikation, das Betreuungsverhältnis zwischen Lehrenden und Studierenden, die eingeworbenen Drittmittel aus der Wirtschaft, die Zahl von Patenten und der Grad der Internationalisierung werden ausgewertet.

Zwei Fachbereiche der TU München in der Top20 des „World University Ranking“

In den zwei Fachbereichen, die bei diesem Ranking auch einzeln ausgewertet werden, erreicht die Münchner Universität sogar die Top 20. Der Fachbereich Computerwissenschaften landet auf Rang 14 und Naturwissenschaften auf Rang 19.

Die zweitbeste deutsche Hochschule ist laut diesem weltweiten Ranking die Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München auf Platz 34. Die Universität Heidelberg belegt den Platz 49. Wenn man bei der Rangliste nach den 27 EU-Staaten sortiert, landen nur noch zwei weitere Hochschulen unter den besten 50. Die Katholieke Universiteit Leuven in der belgischen Stadt Löwen kommt auf Platz 46 und die Université Paris Sciences et Lettres erreicht den Platz 48.

Britische Universität Oxford landet auf Platz eins des Times-Higher-Education-Rankings

Den Titel für die beste Universität in Europa erhält die TU München allerdings nicht. Mehrere Hochschulen im Vereinigten Königreich und eine in der Schweiz sind besser platziert. Auf Platz eins landet die University of Oxford. Dominiert wird die Top 30 des Rankings allerdings von Hochschulen aus den Vereinigten Staaten von Amerika. US-Institutionen belegen mit 17 Vertretern mehr als die Hälfte der besten Plätze.

Hier die weltweit besten 30 Hochschulen laut dem „World University Ranking“ der Times Higher Education (Einige Institutionen erreichen die gleiche Punktzahl und teilen sich damit einen Platz):

1. University of Oxford (Vereinigtes Königreich)

2. Massachusetts Institute of Technology (USA)

3. Princeton University (USA)

3. University of Cambridge (Vereinigtes Königreich)

5. Harvard University (USA)

5. Stanford University (USA)

7. Imperial College London (Vereinigtes Königreich)

9. University of California, Berkeley (USA)

10. Yale University (USA)

11. ETH Zürich (Schweiz)

12. Tsinghua University (China)

13. Peking University (China)

14. University of Pennsylvania (USA)

15. The University of Chicago (USA)

16. Johns Hopkins University (USA)

17. National University of Singapore (Singapur)

18. Cornell University (USA)

18. University of California, Los Angeles (USA)

20. Columbia University (USA)

21. University of Toronto (Kanada)

22. University College London (Vereinigtes Königreich)

23. University of Michigan-Ann Arbor (USA)

24. Carnegie Mellon University (USA)

25. University of Washington (USA)

26. The University of Tokyo (Japan)

27. Technische Universität München (Deutschland)

28. Duke University (USA)

29. University of Edinburgh (Vereinigtes Königreich)

30. Northwestern University (USA)