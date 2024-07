E-Roller-Akku entzündet sich - Fünf Menschen im Krankenhaus

Fünf Menschen sind mit dem Verdacht einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden, nachdem sich im Keller eines Mehrfamilienhauses der Akku eines E-Scooters entzündet hat. Anwohner bemerkten am Sonntag Rauch in dem Haus in Garmisch-Partenkirchen und informierten die Leitstelle, wie die Polizei mitteilte. Einsatzkräfte entdeckten den Roller in einem Kellerabteil und löschten ihn ab. Die Ermittler gehen davon aus, dass sich der Akku durch einen Defekt entzündete. Am Mehrfamilienhaus entstand kein Sachschaden.

