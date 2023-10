Technologie

06:12 Uhr

München ist die deutsche Hauptstadt der Erfinder

„Tempel der Technik": Das Deutsche Museum in München hat weit über 125.000 Ausstellungsstücke, viele davon waren zu ihrer Zeit wichtige Erfindungen.

Plus Schon wieder ein Nobelpreisträger für München. Doch die Stadt glänzt auch auf anderen Gebieten als Ort der Innovation – und das hat Tradition.

Von Christoph Frey

Preisfrage: Was haben ein Kühlschrank, "Mensch ärgere dich nicht!" und die Fotografie mit Laserblitzen gemeinsam? Antwort: Sie kommen aus München. Es darf sich mit einigem Recht als Deutschlands Hauptstadt der Erfinder bezeichnen – und das liegt gar nicht einmal an dem frisch ernannten Physik-Nobelpreisträger Ferenc Krausz, der sich diesen Titel mit zwei weiteren Forschenden teilt.

Drei Nobelpreise für Garching bei München

Die Arbeit von Krausz macht Bewegungen von Elektronen sichtbar, indem er sie mit Laserblitzen fotografiert, die Max-Planck-Gesellschaft nennt ihn den „Paparazzo der Elektronen“. Der Teilchen-Physiker steht sogar als „schnellster Fotograf der Welt“ im Guinnessbuch der Rekorde. Als Nobelpreisträger ist der Direktor am Max-Planck-Institut für Quantenoptik indes in Garching, einer Kleinstadt im Speckgürtel von München, nicht allein. 2005 ging die Auszeichnung an den Physiker Professor Theodor W. Hänsch für seine Leistungen im Bereich der Präzisionsspektroskopie. 2020 erhielt der Astrophysiker Prof. Dr. Reinhard Genzel für seine Beobachtungen des schwarzen Lochs die weltweit begehrte Auszeichnung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen