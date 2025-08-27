Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Tegernsee: Straßensperrung führt zu Stau und Verkehrschaos

Bayern

Verkehrschaos bereits am ersten Tag: Straße am Tegernsee für mehrere Wochen gesperrt

Für mehrere Wochen ist die Straße am Tegernsee komplett gesperrt. Autofahrer müssen Alternativrouten fahren. Bereits am ersten Tag artete das Chaos aus.
Von Franziska Hubl
    • |
    • |
    • |
    Malerisch schön ist der Tegernsee. Was man hier aber nicht sieht, ist das sperrungsbedingte Verkehrschaos.
    Malerisch schön ist der Tegernsee. Was man hier aber nicht sieht, ist das sperrungsbedingte Verkehrschaos. Foto: Stefan Puchner, dpa (Archivbild)

    Seit Montag, 25. August, ist die Bundesstraße B307 am östlichen Ufer des Tegernsees von Seeglas über Tegernsee nach St. Quirin für drei Wochen bis zum 14. September gesperrt. Die Umleitung führt Autofahrer über das westliche Ufer. Sie besteht ab Gmund über die B318. Autofahrer müssen daher viel Geduld mitbringen. 

    Denn der Tegernsee ist ein beliebtes Ausflugsziel. Gerade in den Sommerferien ist es dort sehr voll. Kein wunder: Der Tegernsee fügt sich malerisch in die bayerische Landschaft. Ähnlich ist es am Eibsee: Dort hat es an einem Wochenende so einen Ansturm gegeben, dass dieser zu Ärger und überfüllten Bussen geführt hat.

    Straßensperrung am Tegernsee: Bauarbeiten mitten in der Ferienzeit

    Grund für die Straßensperrung sind Bauarbeiten auf einer 1,3 Kilometer langen Strecke: Die Fahrbahn soll saniert und Stromanschlüsse hergestellt werden. Die Nacharbeiten an der Strecke dauern vom 15. bis zum 19. September. In dieser Zeit ist die Straße dann einseitig gesperrt. Bauarbeiten werden häufig in der Ferienzeit vorgenommen. Auf diese Weise bleiben Schüler weitestgehend unbetroffen. So wird am Wochenende etwa auch die A3 wegen Bauarbeiten bei Passau vom 29. bis zum 31. August gesperrt.

    Das Landratsamt kündigte für den Zeitraum einen Schienenersatzverkehr an. Ein Pendelverkehr der BRB zwischen Gmund und Tegernsee soll die Besucher an ihr Ziel bringen.

    Der Tegernsee ist ein beliebtes Ausflugsziel in den Sommerferien.
    Der Tegernsee ist ein beliebtes Ausflugsziel in den Sommerferien. Foto: Stefan Puchner, dpa

    Schon am ersten Tag ist auf der Umleitung viel los

    Landrat Olaf von Löwis des Landkreises Miesbach erklärt die Baumaßnahmen für notwendig: „Durch diese wird die Infrastruktur rund um den Tegernsee nachhaltig verbessert.“ Durch die enge Abstimmung und parallele Durchführung der Arbeiten könne man die Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste so gering wie möglich halten. 

    Diese Belastungen waren aber bereits am ersten Tag der Vollsperrung deutlich spürbar: Wie zunächst Merkur.de berichtete, ging es auf der Ausweichstelle über Gmund und Bad Wiessee nur schleppend voran. Wer von außerhalb nach Rottach-Egern oder Tegernsee wollte, musste sich gedulden. 

    Besonders am Sonntag, 31. August, könnte die Lage für Aufregung sorgen: Dann ist in Rottach-Egerb der traditionelle Rosstag mit zahlreichen Reitern, die über die Umleitung anreisen müssen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden