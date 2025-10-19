Tele-Notarzt für Neugeborene: Bayernweites Projekt an Kinderklinik gestartet

Bayern möchte die Gesundheitsversorgung von Neugeborenen verbessern. Am Donnerstag, 16. Oktober 2025, fiel der Startschuss für den bayernweiten Tele-Neugeborenen-Notarzt-Dienst (TeleNNAD) im Rahmen der „virtuellen Kinderklinik Bayern“ in Passau. Es handelt sich dabei um ein spezielles telemedizinisches Netzwerk, das es ermöglichen soll, Babys in Notfall schneller zu helfen. Projektkoordinator ist die Kinderklinik Dritter Orden in Passau.

Das Netzwerk ermöglicht Geburtskliniken, die keine eigenen Kinderärzte vor Ort haben, die Expertise spezialisierter Intensivmediziner zu bekommen. Denn nicht überall, wo Kinder geboren werden, sind Kinderärztinnen und -ärzte vor Ort: Es gibt laut Tagesschau über 100 Geburtskliniken in Bayern, aber nur 44 Kinderkliniken. Geburts- und Kinderkliniken werden dank TeleNNAD besser vernetzt.

In Augsburg ist die medizinische Versorgung der Bürgerinnen und Bürger überdurchschnittlich gut abgedeckt. Die Augsburger Kliniken genießen bei Entbindungen überregional einen sehr guten Ruf.

Bessere Notfallversorgung nach der Geburt fürs Kind: So funktioniert es

Und so funktioniert das Ganze: Kommt es zu einem Notfall bei einer Geburt, können sich Neugeborenen-Intensivmediziner aus Kinderkliniken online zuschalten und so insbesondere das medizinische Personal in ländlichen Regionen unterstützen.

Das Projekt wird aus der Kinderklinik Dritter Orden in Passau koordiniert. Foto: Armin Weigel, dpa (Archivbild)

Über ein zentrales Koordinierungssystem wird ermöglicht, dass die Medizinerinnen und Mediziner in kritischen Situationen schnell handeln können. Ein Spezialist für Neugeborene sitzt dafür mit Headset vor dem Computer und wird mit Videoübertragung zugeschaltet. So kann er das Neugeborene im Blick behalten und sieht zusätzlich Vitalwerte wie Puls, Blutdruck, Atmung und Körpertemperatur des Babys.

Der Freistaat fördert das Projekt mit 658.000 Euro. Es soll über zwei Jahre soll das Projekt mit mehreren Krankenhäusern getestet werden. Nach den zwei Jahren sollen alle Krankenhäuser in Bayern, bei denen der Kinderarzt eine längere Anfahrtszeit als 30 Minuten hat, angeschlossen sein.

Darum ist schnelle Hilfe bei Komplikationen nach der Geburt so wichtig

„Bis zu zehn Prozent aller Neugeborenen brauchen nach der Geburt irgendeine Form von medizinischer Unterstützung“, erklärt Professor Matthias Keller, Chef der Kinderklinik in Passau. Insbesondere in Notfällen wie Sauerstoffmangel während oder nach der Geburt braucht es eine besondere fachliche Expertise, die dann lebensrettend sein kann. Drei von 1000 Kindern erlitten laut Keller eine Gehirnschädigung, weil sie während der Geburt zu wenig Sauerstoff bekämen, wie Tagesschau berichtete. Deswegen seien die ersten Minuten des neuen Lebens entscheidend.

„Gerade in einem Flächenland, in dem die Wege zu geburtshilflichen Einrichtungen oft weit sind, bedeutet dieses Konzept einen wichtigen Schritt für mehr Sicherheit und Qualität in der Notfallversorgung“, so Keller.