Regenpause gleich zum Start des Tennisturniers in München

Die Wettervorhersage für die BMW Open verheißt nichts Gutes. Gleich am Montag bringt der Regen die Planungen durcheinander.

Das ATP-Tennisturnier in München hat wie befürchtet mit einer Regenpause begonnen. Das Auftaktmatch der BMW Open zwischen dem an Nummer sechs gesetzten Briten Jack Draper und Vit Kopriva aus Tschechien konnte am Montagvormittag nicht wie geplant starten. Auf die Sandplatzanlage im Norden der bayerischen Landeshauptstadt ging teils Niesel-, teils heftiger Regen nieder. Die Meteorologen haben für die gesamte Turnierwoche Regenwetter und Temperaturen im einstelligen Bereich angekündigt.

Für Montag war auch das Match des ehemaligen US-Open-Siegers Dominik Thiem aus Österreich gegen den spanischen Qualifikanten Alejandro Moro Canas angesetzt. Außerdem sollten die beiden Deutschen Max Rehberg (gegen Alex Michelsen aus den USA) und Rudi Molleker (gegen den Italienier Francesco Passaro) spielen, die jeweils mit einer Wildcard in das Hauptfeld des Turniers gekommen waren.

Die Turnierfavoriten um den topgesetzten Alexander Zverev steigen erst im Laufe der Woche in das Sandplatzevent ein. Neben dem Hamburger gehört Holger Rune an Nummer zwei zu den Hauptanwärtern auf den Titel. Der Däne hatte die BMW Open in den vergangenen beiden Jahren gewonnen.

(dpa)