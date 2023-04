Zverev zu Turnieren in Deutschland: Druck ist zu hoch

Alexander Zverev hat seine überraschendes Achtelfinal-Aus in München auch mit "zu viel Druck" begründet.

"Ich komme in den letzten paar Jahren nur schwer mit dem Druck klar, in Deutschland zu spielen. Ich bin unfassbar nervös", sagte der 26 Jahre alte Olympiasieger nach dem 6:7 (2:7), 4:6 gegen den Australier Christopher O'Connell am Donnerstag. "Ich zeige im Match nicht annähernd das Niveau, das ich im Training zeige", sagte der gebürtige Hamburger selbstkritisch.

Schon im Vorjahr hatte Zverev seine Auftaktpartie auf der Iphitos-Anlage verloren. "Ich mache mir den Druck schon selber. Jetzt gerade habe ich keine Lust auf irgendetwas", sagte Zverev. Mit einem Mentaltrainer arbeitet der Deutsche nicht zusammen. "Daran glaube ich nicht", hatte er vor Turnierstart gesagt.

Trotz ausbleibender Erfolge will Zverev auch in Zukunft nach München zurückkommen. "Wenn ich eingeladen werde, werde ich immer in München spielen", versicherte der Davis-Cup-Profi. Über Ziele für die weitere Sandplatzsaison wollte Zverev erst einmal nicht sprechen. "Ich muss zu mir kommen und nachdenken", sagte der Deutsche.

