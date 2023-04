"Über 43.000": Münchner Tennisturnier mit Zuschauerrekord

Das Münchner Tennisturnier hat in diesem Jahr so viele Zuschauer angelockt wie nie zuvor.

"Über 43.000 Fans waren dabei. An sieben von neun Tagen waren wir ausverkauft", brichtete Veranstalter Christian Okon am Finaltag. Das sei angesichts der zeitweise kühlen Temperaturen keine Selbstverständlichkeit. "Von 4 bis 21 Grad war alles mit dabei", äußerte Okon am Sonntag weiter.

Für das Traditionsturnier auf der Iphitos-Anlage sind die Zahlen beste Eigenwerbung. Ziel von Turniereigentümer Fabian Tross ist es, das Event weiter aufzuwerten. Aus einem 250er Event, bei dem es vergleichsweise weniger Preisgeld und Weltranglistenpunkte gibt, soll ein 500er-Turnier werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Stars der Tennis-Szene zusagen, würde steigen.

"Es läuft jetzt das Bewerbungsverfahren an. Wir sind schon fast auf dem Niveau von einem 500er und wollen diesen letzten Schritt auch noch gehen", sagte Tross. Ende des Jahres fällt die ATP eine Entscheidung. Frühestens ab 2025 könnte das Münchner Tennisturnier dann ein 500er-Event sein.

(dpa)