1. FC Nürnberg siegt gegen Haching und 1860

Der 1.

FC Nürnberg hat eine Woche vor dem Saisonstart der 2. Fußball-Bundesliga ein Blitzturnier gewonnen. Die Franken besiegten am Samstag zunächst Drittliga-Aufsteiger SpVgg Unterhaching mit 2:1. In der zweiten Partie setzte sich das Team von Trainer Christian Fiél gegen den Drittligisten TSV 1860 München deutlich mit 3:0 durch. Die Spielzeit im Sportpark Unterhaching betrug jeweils zweimal 30 Minuten. Der "Club" startet am 30. Juli mit einem Auswärtsspiel gegen Hansa Rostock in die neue Spielzeit.

In Spiel eins gingen die Hachinger durch Aaron Keller in Führung. Tim Handwerker glich mit einem verwandelten Foulelfmeter aus. Kurz vor Schluss traf Joseph Hungbo zum FCN-Sieg. Für den deutlichen Erfolg gegen die Münchner "Löwen" sorgten im Anschluss der zweimal erfolgreiche Mittelstürmer Christoph Daferner sowie Felix Lohkemper. "Ich bin mit beiden Spielen zufrieden", kommentierte Fiél. Er habe einige wichtige Eindrücke gewonnen.

(dpa)