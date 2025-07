FC Augsburg gewinnt auch dritten Test: 2:0 in Lustenau

Der FC Augsburg hat im dritten Testspiel vor der kommenden Bundesliga-Saison den dritten Sieg gefeiert. Nur einen Tag nach dem 4:1-Erfolg beim Regionalliga-Aufsteiger FC Memmingen gewann die Mannschaft von Trainer Sandro Wagner beim österreichischen Fußball-Zweitligisten SC Austria Lustenau mit 2:0 (2:0).

Stürmer Alexis Claude-Maurice schoss den FCA mit einem Doppelpack in der 34. und 39. Minute zum Erfolg. Der vom Ligakonkurrenten FC St. Pauli gekommene offensive Außenbahnspieler Elias Saad gab in der Schlussphase sein Debüt.

Vom 26. Juli an Trainingslager in Österreich

Am kommenden Freitag bestreitet die Wagner-Elf in Dillingen einen Doppeltest über jeweils 90 Minuten gegen Rot-Weiss Essen (15.00/17.00 Uhr). Einen Tag danach am 26. Juli bezieht der Kader bis 2. August ein Trainingslager im österreichischen Kollerschlag. In dessen Rahmen findet am 1. August ein weiterer Doppeltest gegen den englischen Erstligisten Crysal Palace statt.