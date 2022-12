Teurer Strafzettel auf Supermarkt-Parkplatz: CSU-Politiker Sinner poltert auf Twitter

Einst mächtig, jetzt mächtig sauer: Der frühere Politiker schimpft über einen Discounter, auf dessen Parkplatz er sein Auto abgestellt hatte. Was ist passiert?

Dem einstigen Chef der bayerischen Staatskanzlei, Eberhard Sinner, ging es kürzlich wie dem sprichwörtlich "kleinen Mann". Dem CSU-Mann aus Lohr (Lkr. Main-Spessart) flatterte drei Wochen, nachdem er bei einem Supermarkt bei Augsburg eingekauft hatte, ein Strafzettel ins Haus: Eine Firma aus Rostock forderte 30 Euro von ihm. Der zürnende Sinner machte seiner Empörung öffentlich über Twitter Luft und löste eine hitzige Diskussion auf dem Kurznachrichtendienst aus.

Ein "Muster" an Kundenfreundlichkeit

"Bei Netto geparkt, Parkzeit überschritten", schrieb der Politik-Pensionär, der unter dem Namen "bavarianrebel" auf Twitter unterwegs ist. "Das Schreiben ist ein 'Muster' an Kundenfreundlichkeit", meinte der 78-Jährige gallig.

Der Tweed stößt seit Tagen auf mehr Resonanz als manches andere Thema, für das sich der CSU-Politiker aus Lohr einsetzt. "Bei Rewe in Starnberg geparkt genau das gleiche", springt ihm eine Nutzerin bei. "Kenne ich leider von meiner Norma", kommentiert ein anderer.

Zu fein für den ÖPNV?

Doch nicht alle zeigen Verständnis: "Ich dachte, die #csu versteht was von Wirtschaft?", spottet einer. "Netto stellt wie andere Unternehmen Parkplätze für KUNDEN bereit, nicht für Leute, die für 2 Euro was einkaufen, um dann den Parkplatz zu blockieren, weil sie sich woanders Gebühren sparen wollen und zu fein für den ÖPNV sind." In einenm weiteren Tweet an Sinner heißt es: "Es stehen überall schilder wegen der parkzeit, wenn sie nicht lesen können ist nicht netto schuld".

Sinner selbst hält dagegen: "Wenn man mehrere Dinge zu erledigen hat, fährt man normal nicht immer auf neuen Parkplatz." Und: "Am Hauptbahnhof Würzburg kostet 24h Parken 18 €. Dort werde ich wieder parken! bei #Netto nicht!"

"Es stehen überall Schilder"

Ihm sei bewusst, dass er ein "Reizthema" angestoßen habe, erklärt Sinner auf Anfrage der Redaktion. Aber die Übertragung der Überwachung an bundesweit agierende Firmen, die dann Parkflächen sogar mit Kameras überwachen und hohe Gebühren verlangen, sei doch fragwürdig. Dazu seien die Parkzeiten teilweise knapp bemessen, gerade für Ältere oder Behinderte, die für den Einkauf länger bräuchten.

Er habe Verständnis dafür, dass die Supermärkte ihre Kundenparkplätze nicht von Dauerparkern blockiert wissen wollen, sagt Sinner. Aber Netto sei auf seine Kritik gar nicht eingegangen, sondern habe mit juristischen Argumenten auf der Forderung bestanden.

Was ADAC und Verbraucherschützer raten

Der Ärger über diese Art privater Parkraumüberwachung ist bei Autofahrerinnen und Autofahrern schon länger groß. Seit Jahren kommt es deswegen auch in der Region zu Streit. Teilweise würden bis zu 60 Euro verlangt, teilt der ADAC mit. "Aber nicht jedes Knöllchen auf dem Supermarkt-Parkplatz ist zulässig", ergänzen die Verbraucherzentralen. Sie geben Tipps, "unter welchen Bedingungen Sie sich gegen private Strafzettel wehren können".

Was laut Verbraucherzentrale in der Regel nicht ausreicht, sind Hinweisschilder mit besonders kleiner Schrift bei der Einfahrt, versteckte Schilder am Rand, Hinweise zum Parken erst im Supermarkt oder besonders lange und komplizierte Klauseln.

Auch Parkkrallen und Abschleppen erlaubt

Wenn es auf den Hinweisschildern ausdrücklich angekündigt wird, seien allerdings sogar Parkkrallen und Abschleppen erlaubt. Die Verbraucherschützer warnen: "Die Abschleppkosten kann man Ihnen in Rechnung stellen."

Allerdings ersetzt ein Strafzettel hinterm Scheibenwischer keinen Briefkasten: Ein Knöllchen auf dem Supermarkt-Parkplatz kann der Wind davonwehen. Kommt dann die Forderung per Brief nach Hause, "darf man Ihnen nicht direkt Inkasso- oder Mahngebühren in Rechnung stellen". Wer sich wehren wolle, soll die Hinweistafeln, die auf Parkregeln aufmerksam machen, als Beweis für mangelnde Aufklärung fotografieren.