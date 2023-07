Thannhausen

vor 50 Min.

Gluthitze in Mehlsilo: Kühlung mit Kohlenstoffdioxid nötig

Artikel anhören Shape

Wegen Glutnestern in einem Mehlsilo in Schwaben mussten Feuerwehrleute am Donnerstag Kohlenstoffdioxid zur Kühlung in die Behälter leiten.

Der Kühlprozess könne bis zu zwei Tage dauern, sagte ein Polizeisprecher. Die Glut hatte sich am Donnerstagmorgen demnach mutmaßlich wegen eines technischen Defekts in dem Silo auf einem Firmengelände in Thannhausen (Landkreis Günzburg) entwickelt. Rund 130 Einsatzkräfte fuhren deshalb zu dem Betrieb. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. PM Polizei (dpa)

Themen folgen