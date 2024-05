Nürnberger Staatstheater: Rekordnachfrage nach Karten

Eine Rekordnachfrage nach Theaterkarten verzeichnet das Nürnberger Staatstheater eigenen Angaben zufolge in der laufenden Spielzeit.

Bis einschließlich März sei ein Plus von 14 Prozent beim individuellen Ticket-Verkauf im Vergleich zum Vor-Corona-Durchschnitt verzeichnet worden, heiß es am Dienstag. Auch in der kommenden Spielzeit rechne Bayerns größtes Mehrspartenhaus mit einer hohen Nachfrage.

In der Saison 2024/25 stehen demnach knapp 30 Premieren und mehr als 60 Konzerte in allen vier Sparten auf dem Programm, darunter bekannte Stücke wie Mozarts "Zauberflöte" und Brechts "Dreigroschenoper" sowie neue Formate an ungewöhnlichen Aufführungsorten in der Stadt. Für Schauspieldirektor Jan Philipp Gloger beginnt nach den Sommerferien seine letzte Spielzeit. Nach sieben Jahren am Nürnberger Staatstheater wechselt er im Sommer 2025 an das Wiener Volkstheater.

