16 Vogelküken sterben in Müllsack an Wertstoffinsel

20 Vogelküken sind in einem Müllsack an einer Wertstoffinsel in Rosenheim gefunden worden. Nur vier von ihnen konnten gerettet werden, wie die Polizei mitteilte.

Die Tiere waren demnach in einer mit Paketband umwickelten Holzkiste eingesperrt, die zusätzlich in einen Müllsack eingewickelt war. Zeugen verständigten den Angaben zufolge die Polizei, weil sie Geräusche aus der Kiste wahrnahmen.

Die Beamten fanden am Montagmorgen in der 20x15x15 Zentimeter großen Holzkiste insgesamt 20 Vogelküken vor, im Müllsack befanden sich zudem kleinere Steine und Sand. 16 Tiere waren demnach bereits tot, die vier noch lebenden Küken wurden in eine Einrichtung der Vogelkunde zur weiteren Versorgung übergeben.

Um welche Vogelart es sich bei den Küken handelt, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren aufgrund eines Verstoßes nach dem Tierschutzgesetz ein.