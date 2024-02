200 Kilogramm schwere Schweine büxen aus

Zwei rund 200 Kilogramm schwere Schweine sind von einem Grundstück ausgebüxt und haben einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Zeugen hatten beobachtet, wie die Tiere am Dienstagmorgen durch den Ort und in die Nähe einer Bahnstrecke in Asbach-Bäumenheim (Landkreis Donau-Ries) liefen. Der Mitteilung der Polizei zufolge lockten Beamte die Schweine in einen Hinterhof, wo sie später unversehrt von ihrem Besitzer abgeholt wurden.

(dpa)