Aggressiver Graugänserich greift Fußgänger an

Eigentlich sind Gänse ungefährlich. Doch sie können auch aggressiv werden, wie ein Mann in Niederbayern erfahren musste.

Ein aufgebrachter Graugänserich hat im niederbayerischen Vilshofen einen Spaziergänger angegriffen. Der 78-Jährige habe sich gewehrt, sei dann gestürzt und eine Treppe hinuntergefallen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dabei habe eine noch relativ frische Operationswunde angefangen, zu bluten. Das Tier ist nach Angaben der Polizei häufiger an der Straße am Ufer der Vils unterwegs. Warum es so aggressiv war, ist unklar. Die Polizei hat den Vorfall der Stadt Vilshofen gemeldet. Sie müsse entscheiden, ob weitere Maßnahmen erforderlich seien und ob die Gans gefährlich sei, sagte ein Behördensprecher.

(dpa)