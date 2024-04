Ausgebüxte Kälber halten Einsatzkräfte auf Trab

Ausgebüxte Kälber haben in Oberbayern einen Unfall verursacht und den Bahnverkehr ausgebremst.

Die drei jungen Rinder seien einem Landwirt in Siegsdorf (Landkreis Traunstein) entlaufen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Eines fing dieser später selbst ein. Nach den anderen beiden suchten zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr am Montagabend.

Eines der Kälber lief demnach bei Vachendorf über die Bahnlinie, die Züge fuhren deshalb zeitweise auf Sicht. Danach überquerte das Tier eine Straße und wurde von zwei Autos angefahren. Die Fahrer blieben unverletzt. Das Kalb lief weiter, wurde später aber von Einsatzkräften eingefangen. Ob es bei dem Unfall verletzt worden sei, sei unbekannt, hieß es. Das dritte Kalb sei vermutlich in einem Waldstück verschwunden. Die Suche sei in der Nacht eingestellt worden.

