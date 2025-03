Australische Echsen in der Oberpfalz ausgesetzt

Ein Passant hat auf einem Parkplatz in der Oberpfalz zwei ausgesetzte Echsen entdeckt. Als die Polizei am Dienstag eintraf, seien die aus Australien stammenden Bartagamen bereits ausgekühlt gewesen, sagte eine Sprecherin der Auffangstation für Reptilien in München. Dort sind die Echsen nun untergebracht.

Dass die Echsen in München von einer Fachtierärztin betreut werden, könne deren Rettung sein, heißt es in einer Pressemitteilung der Auffangstation. Röntgenaufnahmen zeigten demnach, dass beide Bartagamen mehrere verheilte Knochenbrüche und Sand im Magen hatten. Eine Blutanalyse soll zeigen, ob auch die Organe der Tiere geschädigt sind.

Wem die Tiere gehört hatten und wer sie an der Bundesstraße zwischen Bruck in der Oberpfalz (Landkreis Schwandorf) und Roding (Landkreis Cham) zurückgelassen hat, ist unklar. Ein Polizeisprecher sagte, dass sich bislang niemand gemeldet habe, dem die Tiere gehörten. Daher gehe man davon aus, dass die Bartagamen bewusst ausgesetzt wurden. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.

Nach Angaben der Auffangstation für Reptilien stammen Bartagamen aus Australien und benötigen intensive UV-Strahlung und hohe Temperaturen, um gesund zu bleiben. Sollten die beiden Echsen wieder gesund werden, könnten sie laut der Auffangstation an ein «behindertengerechtes Zuhause» vermittelt werden, hieß es. Falls sie sich nicht erholen, müssten sie eingeschläfert werden.