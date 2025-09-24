Bartgeier im Nürnberger Tiergarten gestorben

Der älteste Bartgeier im Zuchtprogramm des Europäischen Zooverbandes ist tot. Der 46 Jahre alte Bartgeier sei am Dienstag gestorben, teilte der Nürnberger Tiergarten mit. Das Nürnberger Bartgeiermännchen schlüpfte 1979 im Alpenzoo Innsbruck und kam 1980 nach Franken. Er sorgte für 13 Nachkommen und war das älteste Männchen im Erhaltungszuchtprogramm des Europäischen Zooverbandes EAZA.

Bartgeier wurden vor knapp 150 Jahren in den deutschen Alpen vom Menschen vollständig ausgerottet, weil sie verdächtigt wurden, Lämmer und Kinder zu fressen. In Wahrheit sind Bartgeier Aasfresser und ernähren sich überwiegend von Knochen.

Seit 2021 sind etwa im Nationalpark Berchtesgaden insgesamt zehn Tiere ausgewildert worden; eines von ihnen starb durch Steinschlag. Bartgeier gelten mit einer Flügelspannweite von 2,90 Metern als eine der größten flugfähigen Vogelarten weltweit.