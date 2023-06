Tiere

Bienenvolk lässt sich an Busch in Rosenheim nieder

Ein Bienenvolk hat sich in Rosenheim an einem Busch in der Innenstadt niedergelassen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, habe ein Imker die Tiere bei dem Einsatz am Vortag eingesammelt. Die Bienen hätten sich samt ihrer Königin an dem Busch gesammelt. Die Polizei rief den Imker hinzu, der die Bienentraube in eine Holzkiste schüttelte. Die Box blieb dann mit einem kleinen geöffneten Einflugloch vorübergehend an dem Busch, so dass einzelne Nachzügler-Bienen noch zu ihrem Volk hinzustoßen konnten. Am Abend holte der Imker den Angaben nach die Kiste ab. (dpa)

