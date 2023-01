Tiere

21.01.2023

Ein Esel wird zum Fernsehstar

Plus Wallach Fridolin spielt in einer neuen Serie mit Günther Maria Halmer eine Hauptrolle. Nicht immer wollte er den Schauspieler auch tragen. Stur ist er aber dennoch nicht.

Von Claudia Benz Artikel anhören Shape

Fridolin bringt eigentlich nichts aus der Ruhe. Er ist eher der gemütliche Typ und schon gar nicht zickig. Doch wenn er beim Grasfressen nicht gestört werden will, kommt eine Eigenheit zum Vorschein, die seiner Spezies gerne nachgesagt wird: Sturheit. Denn Fridolin ist ein Esel, genauer gesagt ein Wallach, 17 Jahre alt, ziemlich groß – und wie gesagt eher ruhig. Deshalb ist er auch auserwählt für eine Hauptrolle in einer ARD-Degeto-Komödie mit den Schauspielern Günther Maria Halmer und Isabell Polak in den Hauptrollen, die im Frühjahr startet. Wir besuchten den tierischen Fernsehstar und seine menschliche Großfamilie in seinem Zuhause.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen