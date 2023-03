Entlaufene Kuh verletzt trotz Betäubung Landwirt

Eine entlaufene Kuh hat am Mittwoch bei Kastl (Landkreis Amberg-Sulzbach) trotz Betäubung einen Landwirt schwer verletzt.

Das Tier war am Vortag entlaufen und schließlich in einem Wald gefunden worden, wie die Polizeiinspektion Kemnath mitteilte. Nach einem ersten Betäubungsschuss durch eine Tierärztin näherte sich der 63-Jährige der Kuh in dem Glauben, dass sie ausreichend betäubt sei. "Das Tier schrak allerdings hoch und stieß den Mann mit dem Kopf zu Boden", schilderte die Polizei. Der Mann kam mit Prellungen am Oberkörper zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Das Tier wurde nach weiteren Betäubungsschüssen schließlich eingefangen.

(dpa)