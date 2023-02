Experte: Bären werden in Bayern nicht dauerhaft heimisch

Nach den vereinzelten Bären-Nachweisen in Oberbayern in den vergangenen Jahren rechnet das Umweltministerium weiterhin nicht damit, dass Bären dauerhaft im Freistaat heimisch werden.

"Man geht davon aus, dass sich der Bär bei uns nicht dauerhaft ansiedeln wird", sagte ein zuständiger Ministeriumsexperte am Donnerstag im Umweltausschuss des Landtags in München. Ob sich aktuell noch ein Bär im Freistaat aufhält, ist demnach aber offen.

Vergangenes Jahr hatte es mehrfach Lebenszeichen von einem Bären in Oberbayern gegeben: Im Landkreis Bad-Tölz-Wolfratshausen wurden Abdrücke von Tatzen entdeckt, die Experten eindeutig einem Bären zuordneten. Kurz zuvor war dort ein Bär in eine Fotofalle getappt - ebenso wie einige Monate zuvor im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Davor hatte es auch 2019 und 2020 Bären-Nachweise in Bayern gegeben.

Nach Angaben des Umweltministeriums wird davon ausgegangen, dass es sich bei dem Bären im vergangenen Jahr um eines der Tiere handelte, das ansonsten in Österreich nachgewiesen wurde. Es sei wohl so, "dass einer der Bären aus Österreich kurz nach Bayern geschaut hat", sagte der Ministeriumsexperte. In Österreich gehen die Behörden demnach von mindestens drei einzelnen Tieren aus, die 2022 nachgewiesen wurden.

Theoretisch gebe es auch eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass sich ein vierter Bär seit 2019/20 dauerhaft in Bayern aufhalte, sagte der Ministeriumsexperte. Er betonte aber: "Das ist reine Spekulation."

Ob der im vergangenen Jahr nachgewiesene Bär sich aktuell noch im Freistaat aufhält, sei offen. Tatsächlich habe sich der Bär sehr ruhig verhalten, er sei offenbar sehr scheu. "Im Grunde genommen war es ein Vorzeigebär, weil er sich nicht vorzeigen lässt", sagte der Experte.

Die nächste Bärenpopulation lebt im italienischen Trentino, etwa 120 km von Bayern entfernt. Einzelne Tiere kommen auch im Dreiländereck von Slowenien, Italien und Österreich vor. Vor allem junge Bären wandern über Monate oder Jahre weite Strecken - sie sind auf Partnersuche. Wenn sie keine Bärin finden, kehren sie meist heim in ihr Herkunftsgebiet, bei hiesigen Bären also meist ins Trentino.

