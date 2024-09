Feuerwehr rettet Specht von Balkon

Feuerwehrleute haben einen Specht befreit, der sich an einer Münchner Hauswand verfangen hatte. Der Vogel habe durch Picken an der Wand ein Netz unter dem Putz freigelegt, teilte die Feuerwehr mit. In diesem verfing sich das Tier dann den Angaben zufolge mit den Füßen. Zuvor hatte eine Anwohnerin am Sonntag den Vogel entdeckt und die Retter angerufen. Nach seiner Rettung haben die Feuerwehrkräfte den Specht wieder zurück in die Freiheit entlassen.