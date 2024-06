Feuerwehr rettet Turmfalkenküken nach erstem Flugversuch

Nach einem misslungenen ersten Flugversuch ist ein junger Turmfalke von der Feuerwehr in München zurück in seinen Nistkasten gebracht worden.

Mitarbeiter eines Lokals hatten die Einsatzkräfte gerufen, nachdem sie zwei Turmfalkenküken gefunden hatten, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Die Feuerleute setzten die beiden Jungvögel in eine Kiste und brachten sie in den Schatten, ein Falke starb jedoch recht schnell.

Nachdem der zweite Vogel untersucht worden war, begann die Suche nach dem Nistplatz der Tiere, der schließlich unterhalb einer Dachkante entdeckt wurde. Mithilfe einer Drehleiter wurde der kleine Vogel am Samstag unter dem Blick seiner kreisenden Eltern wieder zurück in sein Nest gesetzt. Dort habe die Helfer ein lautes Schimpfkonzert seiner Geschwister erwartet, hieß es.

(dpa)