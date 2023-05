Frau trifft auf vermeintliches Krokodil bei Waldspaziergang

Eine besorgte Spaziergängerin hat der Polizei in Oberfranken ein Krokodil gemeldet, welches sich aber als Attrappe herausstellte.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, sichtete die Frau das Schaumstoff-Reptil am Sonntagnachmittag bei ihrem Spaziergang in einem Waldgebiet nahe Neuensorg (Landkreis Lichtenfels). Sie habe hörbar verängstigt die Beamten verständigt und sich dem Tier nicht nähern wollen. Die Polizisten fanden vor Ort tatsächlich ein vier Meter großes Reptil mit weit aufgerissenem Maul.

Allerdings bestand dieses aus Hartschaum und gehört einer Schützengesellschaft. Diese hatte das Krokodil für einen baldigen Wettkampf aufgebaut. Spaziergänger könnten in den nächsten Tagen in diesem Gebiet auch auf weitere Figuren wie Grizzlybären oder Wölfe stoßen.

(dpa)