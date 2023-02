Hunde erschnüffeln Tote tief unter Wasser – und niemand weiß, wie

Plus Bereits zweimal gelang es Hunden, Tote zu erschnüffeln, die sie eigentlich nicht riechen dürften. Der eine lag auf dem Grund des Bodensees, der andere im Forggensee.

Irgendwann ist die Suche beendet. Die Toten liegen irgendwo auf dem Grund eines Sees. Verschleppt von der Strömung, vergraben von Schlamm und Morast. Manche von ihnen tauchen nach Jahren wieder auf. Andere werden nie bestattet. Und dann, wenn für die Angehörigen alle Hoffnung verloren ist, dann helfen Christian Müller und Kai Einfeldt mit ihrem Team. Mit Hunden und einer speziellen Technik finden sie Verstorbene, die das Wasser Monate oder sogar Jahre zuvor verschluckt hat. Als ihnen vor gut einem Jahr am Bodensee ein spektakulärer Fund gelang, hätte das ein Zufall sein können. Doch es klappte noch einmal.