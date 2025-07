«Igel schützen»: Grüne fordern nächtliches Mähroboter-Verbot

Zum Schutz von Igeln und anderen Tieren fordern die Grünen ein nächtliches Verbot von Mährobotern. Der Einsatz der Geräte auf nicht wirtschaftlich genutzten Rasen- und Grünflächen soll in der Zeit zwischenEinbruch der Dämmerung und Sonnenaufgang unzulässig sein - so will es die Landtagsfraktion im bayerischen Naturschutzgesetz festschreiben lassen.

Ausnahmen sollen nur dann erlaubt sein, wenn geeignete Maßnahmen ergriffen werden, «um erhebliche Schmerzen, Leiden oder Schäden an den dortigenWirbeltieren zu verhindern», heißt es im Gesetzentwurf der Grünen. Also etwa, wenn das Gerät beim Betrieb beaufsichtigt wird oder dieses über eine nachweisbar funktionierende, automatische Igel-Erkennung verfügt.

«Grausam verstümmelte Tiere»

«Ich besuche regelmäßig Igel-Rettungsstationen und habe grausam verstümmelte Tiere gesehen, die nachts vom Mähroboter erwischt wurden. Ich finde das schrecklich», sagte die Grünen-Agrarpolitikerin Mia Goller. Rücksicht auf Wildtiere in der Nacht schade niemandem und rette Leben. «Mähroboter sollten nachts und in der Dämmerung nicht ohne Aufsicht laufen», forderte sie.

Der Grünen-Umweltpolitiker Christian Hierneis erklärte, der natürliche Schutzreflex von Igeln, sich still zusammenzurollen, werde bei Mährobotern zur tödlichen Gefahr, besonders für kleinere und jüngere Igel und auch viele andere Tiere. Mit dem Gesetz, das kaum jemanden einschränke, weil die Rasenflächen nach wie vor jeden Tag gemäht werden könnten, rette man viele Lebewesen.

Im Gegensatz zu anderen Rasenmähern dürfen Mähroboter, da sie leiser sind, nach Angaben der Grünen bisher zeitlich unbegrenzt eingesetzt werden. Igel suchten aber gerade in der Dämmerung und nachts nach Nahrung.

Grüne fordern landesweites Verbot

Einzelne Kommunen haben den nächtlichen Einsatz von Mährobotern demnach schon untersagt. Die Grünen plädieren aber für ein landesweit einheitliches Verbot, um den Gemeinden den mühevollen Weg über Einzelverordnungen zu ersparen.

Experten, unter anderem des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) und des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung (Leibniz-IZW), fordern schon seit längerem ein Nachtfahrverbot für Mähroboter. Das Institut hatte im vergangenen Jahr zusammen mit Igel-Auffangstationen Zahlen veröffentlicht: Allein von Juni 2022 bis Oktober 2023 wurden demnach bundesweit 370 Igel mit Schnittverletzungen gemeldet. Fast die Hälfte überlebte nicht. Hinzu kommt eine hohe Dunkelziffer nicht entdeckter verletzter oder getöteter Tiere.

