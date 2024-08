Königspython in schwäbischem Wald eingefangen

In einem Wald im Allgäu haben Polizei und Feuerwehr eine etwa 1,20 Meter lange Königspython gefangen. Polizisten brachten das Tier am Samstag nach eigenen Angaben in einen Reptilienzoo in Füssen (Landkreis Ostallgäu).

Ein Zeuge hatte das Tier demnach schon am Freitagabend entdeckt und laut einer Polizeisprecherin dabei Fotos gemacht. Am nächsten Morgen habe er dann die Polizei verständigt. Tatsächlich fanden die Beamten in dem Wald eine Schlange, die eine Fachstelle anhand der Fotos als Königspython identifizierte.

Mithilfe der Feuerwehr sei die Schlange schließlich gefangen worden. Die Polizei sucht nun nach dem bislang unbekannten Besitzer der eigentlich in West- und Zentralafrika beheimateten Würgeschlange.