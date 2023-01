Leine eingeklemmt: Feuerwehr rettet Hund aus Fahrstuhl

Hundeleine in Fahrstuhltür eingeklemmt: Zwei Personen haben in München einen Dackel vor dem Erdrosseln gerettet, bevor ihn Einsatzkräfte befreien konnten.

Am Neujahrstag lief ein angeleinter Dackel ohne sein Herrchen in einen Fahrstuhl, wie die Feuerwehr am Montag mitteilte. Die Fahrstuhltüren schlossen sich und klemmten nach Angaben der Feuerwehr die Leine ein. Der Aufzug fuhr zunächst los, bevor er stecken blieb. Zwei unbeteiligte Personen im Aufzug hielten den Dackel in die Höhe, um zu verhindern, dass dem Hund die Luft abgeschnürt wird.

Einsatzkräfte schnitten die Leine durch und befreiten alle drei aus dem Fahrstuhl. Der Dackel wurde nicht verletzt. "Aufzüge öffnen wir jeden Tag, aber so ein Fall passiert doch eher selten", sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

