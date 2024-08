Mann sperrt Hunde ohne Wasser auf Balkon

Ohne Wasser und bei hohen Temperaturen hat ein Mann in Günzburg (Landkreis Günzburg) seine zwei Hunde auf dem Balkon gelassen. Die Feuerwehr rettete die Tiere am Sonntag. Die Einsatzkräfte mussten dafür die Tür zur Wohnung des 39 Jahre alten Besitzers gewaltsam öffnen. Der Mann habe seine Hunde länger als eine Stunde ohne Wasser auf den Balkon gesperrt, sagte ein Polizeisprecher. Gegen den Mann wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt. Die beiden Hunde seien nun in einem Tierheim. Eine Anwohnerin hatte sich Sorgen um die Tiere gemacht und die Polizei gerufen.

