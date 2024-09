Mann von Bullen schwer verletzt

Ein Mann ist auf seiner Weide in Röttingen (Landkreis Würzburg) von einem Bullen schwer verletzt worden. Das Tier erschrak Polizeiangaben zufolge wohl und rannte plötzlich auf den 33 Jahre alten Tierhalter los, der daraufhin zu Boden fiel. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten zur Behandlung in eine Klinik in Würzburg. Das Tier wird laut Polizeisprecher am Montag aus der Weide entnommen.